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Kağıthane’de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Kağıthane’de kaçak tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerinde yapılan denetimde 70 kilogram açık tütün ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 4 şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 17.10.2021, 10:50
Kağıthane’de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Kağıthane’de kaçak tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerinde yapılan denetimde 70 kilogram açık tütün ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 4 şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri sattıkları tespit edilen 3 iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin kutu halinde 400 bin adet boş makaron, 2 bin 800 kutu halinde 560 bin adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün, 480 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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