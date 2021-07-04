Kağıthane’de havai fişek faciaya sebep oluyordu

Kağıthane’de nereden geldiği bilinmeyen havai fişek bir binanın dış cephesine isabet etti. Olası bir faciadan dönülen olayda binanın çatı kısmında küçük çaplı yangın meydana geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İncebayır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nereden geldiği bilinmeyen havai fişek bir binanın dış cephesine isabet etti. Olası bir faciadan dönülen olayda ufak çaplı bir yangın çıktı. Küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Sesi ve yanmayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın dış cephesindeki havai fişeği çıkararak polis ekiplerine teslim etti. Olay anında çok sayıda çocuğun sokakta olduğu görülürken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.