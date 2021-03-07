banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Faizsiz konuta yeni düzenleme
Faizsiz konuta yeni düzenleme
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

Kağıthane’de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar

Kağıthane’de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüpheliler ve polis arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler kaza yaparken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar.

Asayiş 07.03.2021, 06:23
2
Kağıthane’de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar

Kağıthane’de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüpheliler ve polis arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler kaza yaparken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar.

Olay, saat 03:45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Park Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 34 ADN 531 plakalı otomobil ile gelen çelik yelekli çok sayıda şüpheli uzun namlulu silahlar ile sokakta bulunan bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası 5 katlı binanın kapı ve camlarında hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve saldırganlar arasında kovalamaca yaşandı.

Kaza yaptıkları aracı terk eden şüpheliler kısa sürede yakalandı

Geldikleri otomobil ile saldırı sonrası polislerden kaçan şüpheliler Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’ne geldiklerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İçinde bulunan şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

’’Her gün bir yerleri kurşunluyorlar’’

Olay sonrası iş yerinin önüne gelen işletme sahibi,

‘’Ben de bundan sonra Çağlayan’da keleş ile dolaşıcam. Bu ilk değil, her gün bir yerleri kurşunluyorlar’’ dedi.

Kurşunlanan bina inceleme altına alınırken şüphelilerin kaza yaptığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20