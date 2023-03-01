Kağıthane’de girdikleri evden televizyon çalan hırsızlar kamerada

Kağıthane’de bir eve giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca, televizyon ve ses sistemini çaldı. Hırsızların televizyonu çaldıkları anlar kameraya yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yurtbey Sokak üzerinde 28 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y.’nin evine giren hırsızlar, değerli bir şey bulamayınca televizyonu yerinden söktü. Solanda bulunan televizyon ile ona bağlı ses sistemini çalan hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Şikayet üzerine binanın güvenlik kamerası görüntüleri polis ekipleri tarafından incelendi. Görüntülerde şüphelilerin televizyonu apartman içinden taşıyarak aşağı indirdikleri görülüyor. Polis yaptığı çalışmada kimliği tespit edilen şüpheliler İsmail Y. (27) ile Halil Y.’yı (36) Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlardan İsmail Y.’nin 17 suç kaydı, Halil Y.’nin ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Evden çalınan 1 adet televizyon ele geçirilirken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.