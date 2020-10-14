Kağıthane’de bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde yangın paniği
KAĞITHANE’DE BİR BİNANIN BODRUM KATINDAN BULUNAN MARANGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN ÇIKTI. YOĞUN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA KAĞITHANE ÇAĞLAYAN MAHALLESİ SİNAN PAŞA CADDESİ’NDE BULUNAN BİR MARANGOZ ATÖLYESİNDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, BİR BİNANIN BODRUM KATINDA BULUNAN MARANGOZ ATÖLYESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İŞ YERİNDEN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ GÖRE MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ. BİNA İÇERİSİNDE BULUNAN VATANDAŞLAR KORKU VE PANİK YAŞARKEN ATÖLYEDE ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI. ATÖLYEDE ÇIKAN YANGINDA HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMAZKEN İŞYERİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU.
Kağıthane’de bir binanın bodrum katından bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yerinde çıkan yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 01:00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi’nde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşarken atölyede çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.
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