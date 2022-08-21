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Kağıthane’de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi

Kağıthane’de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup maganda, dakikalarca yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inerek kendilerince eğlenen grup ardından araçlarına binerek camlardan sarktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Asayiş 21.08.2022, 11:35
Kağıthane’de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi

Kağıthane’de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup maganda, dakikalarca yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inerek kendilerince eğlenen grup ardından araçlarına binerek camlardan sarktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde önceki gün saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi adı altında bir araya gelen grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yaptı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurdu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etti. Konvoydaki bazı gençlerin camlardan sarkması ise yürekleri ağza getirdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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