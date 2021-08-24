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Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor

Kağıthane’de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın

Kağıthane’de bulunan 6 katlı plastik fabrikasının giriş katında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 24.08.2021, 07:18
Kağıthane’de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın

Kağıthane’de bulunan 6 katlı plastik fabrikasının giriş katında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 05:45 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak’ta bulunan 6 katlı bir plastik imalatı yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Haberi alan işyeri sahipleri fabrikanın önüne geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken fabrikadaki yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması başlattı.

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