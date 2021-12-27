Kağıthane zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde fiyat denetimi yaptı.

Kağıthane’de zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat artış iddiaları üzerine zincir market, fırın ve pazar yerlerinde fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Kanuna aykırı şekilde fiyat artışı yapan iş yerleri için tutanak tutulup işlem başlatıldı.

Kağıthane’deki işyerlerinde fiyat denetimlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin halk sağlığı açısından uygunluğu da denetleniyor. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri raflardaki gıda ürünlerini inceleyerek son tüketim tarihlerini, hijyen uygunluğunu, ürün gramajını ve hazırlık süreçlerini kontrol etti.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin denetimlerle ilgili; ’’Vatandaşlarımızın sağlık ve refahı için denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimizle halk sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların satılmasını önlediğimiz gibi ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının da önüne geçiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen 444 23 00 numaralı belediyemizin çağrı merkezini arayarak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilirler’ diye konuştu.

Başkan Öztekin göreve geldiği günden bu yana geçen 2 buçuk yıllık sürede 5 binin üzerinde iş yerinin denetlendiğini açıkladı.