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Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor

Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Asayiş 24.08.2021, 06:05
Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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