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Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Asayiş 24.08.2021, 06:05
Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor