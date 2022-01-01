Kağıthane polisinden yılbaşı gecesi uyuşturucu operasyonu

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi araçta uyuşturucu satışı yapan bir torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok miktarda ve sayıda uyuşturucu hap ile madde ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Ortabayır Mahallesi’nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu satışında kullanılan bir otomobilin plakası kısa sürede belirledi.

Kağıthane polisinden kaçamadı

Ekipler, B.Ö.’nün kullandığı otomobili Talatpaşa Caddesi’nde durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 8 parça halinde 290 gram metamfetamin maddesi, 583 adet LYRICA olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca B.Ö.’nün üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 565 lira ve 200 dolar para bulundu.

Torbacı tutuklandı

Gözaltına alınan B.Ö., ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.