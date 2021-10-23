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Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ekiple Talatpaşa Mahallesi’nde “dar alan uygulaması” gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi sorgulandığı ve araçların arandığı uygulamada 2 aranan şahıs da yakalandı.

Asayiş 23.10.2021, 09:08
Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ekiple Talatpaşa Mahallesi’nde “dar alan uygulaması” gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi sorgulandığı ve araçların arandığı uygulamada 2 aranan şahıs da yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi’nde dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibi ve zırhlı araçla katıldı. Uygulamanın yapıldığı noktalarda ekipler, araçları durdurarak vatandaşların üstlerini ve araçları didik didik aradı. Vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan polis ekipleri, kısa sürede 200 şahıs, 87 adet araç ve 15 adet motosiklet denetledi. Yapılan çalışmalar sonucunda denetlemeye takılan vatandaşlardan 2 tanesinin aranan şahıs olduğu ortaya çıktı. Aranan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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