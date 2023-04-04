Kağıthane kız kardeşlere dehşeti yaşatan şüpheliye 2 yıla kadar hapis talebi

Kağıthane’de kaldırımda yürüyen kız kardeşleri otomobilinden inerek darp ettiği iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin ‘basit yaralama’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kağıthane’de 16 Ekim 2022’de kaldırımda yürüyen kız kardeşler Elif Kılıç (29) ile Yeliz Sarıgül Kılıç’ı (22) otomobilinden inerek darp ettiği iddia edilen şüpheli Fırat Soylu (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Soylu’nun olay tarihinde Kağıthane Merkez Mahallesi üzerinde seyir halindeyken kaldırımda yürümekte olan müştekiler Elif Kılıç ile Yeliz Sarıgül Kılıç’ın yanında durduğu aktarıldı.

Kız kardeşleri araçtan inip darp ettiği anlar kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin daha sonra aracından inerek müştekileri yumruk ve tekme atmak suretiyle ayrı ayrı darp ettiği, müştekilerin ise olay sonrası karakolda alınan ifadelerinde şüpheli Soylu’dan şikayetçi oldukları söyledikleri belirtildi.

2 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Soylu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.