Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırmaya devam ediyor. Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Kaygan yolda mahsur kalan otomobil sürücülerine bir yandan belediyenin tuzlama ve kar küreme ekipleri yardım ederken diğer yandan vatandaşlar araçları iterek yolu açmaya çalıştı.