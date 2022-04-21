Son Dakika
Kağıthane'de İETT Şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi 7 araca çarparak durabildi!
Kağıthane Seyrantepe’de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 7 araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 21.04.2022, 10:30 21.04.2022, 11:17
Kağıthane Seyrantepe’de iddiaya göre seyir halindeyken rahatsızlanan İETT şoförü, 7 araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.