Kağıthane Çağlayan’da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor.