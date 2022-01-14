Kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlar iş yerini soydu

Bağcılar’da kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlar bir iş yerini soydu. Dakikalar içerisinde 70 bin liralık tekstil ürününü çalan hırsızlar malzemeleri el arabasına yükleyerek kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağcılar’da geçtiğimiz gece meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlar geç saatlerde geldiği bir iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan yaklaşık 70 bin liralık tekstil ürününü çalan hırsızlar ürünleri yanlarında bulunan el arabasına yükledi. Dakikalar içerisinde tüm malzemeyi el arabasına yükleyen hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar iş yerinden çaldıkları malzemeleri rahat tavırlarla el arabasına yüklüyor ve olay yerinden kaçıyor. Hırsızların komşularına ait her şeyi çaldığını belirten Mustafa Yılmaz, “Komşumuz soyulmuş hepsini götürmüşler. İçeride hiçbir şey bırakmamışlar. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı” diye konuştu.