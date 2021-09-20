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Kağıt toplayıcısı gencin ölüm anı kamerada

Adana’da bir atık kağıt toplayıcısının 4 defa yere düştükten sonra ölme anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Asayiş 20.09.2021, 09:09 20.09.2021, 10:06

Adana’da bir atık kağıt toplayıcısının 4 defa yere düştükten sonra ölme anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Mahsun olduğu öğrenilen bir atık kağıt toplayıcı Gülbahçesi Sitesi içerisine girerek çöplerden atık kağıt toplamaya başladı. Bu sırada fenalaşan Mahsun yere düştü. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan genç tekrar düştü. Yerde biraz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkan ve ayakta durmakta zorlanan Mahsun tekrar düştü. Bu kez uzun bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp sandalyeye güçlükle oturan genç buradan da yere düştü. Kağıtçı genç, 4. kez yere düştükten sonra bir daha kalkamadı.

Onu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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