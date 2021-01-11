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Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis cezası

Gaziantep’te Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Musa N.’yi kendisine ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak öldüren Bayram C., 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 11.01.2021, 11:18
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Kağıt toplayıcısı cinayetinde 14 yıl hapis cezası

Gaziantep’te Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Musa N.’yi kendisine ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak öldüren Bayram C., 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep’te Çınarlı Parkı’nda akli dengesi yerinde olmayan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Musa N.’yi kendisine ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak öldüren Bayram C.’nin yargılanmasına devam edildi. Hakkında kasten adam öldürme suçundan iddianame hazırlanan Bayram C. yargılandığı Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Bayram C. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanırken, sanık ve Musa N.’nin avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Musa N.’nin annesi ve babası da takip etti.

“Ailesi benden 500 bin lira para istedi”

Duruşma, Bayram C.’nin savunmasıyla başladı. Maktul Musa N.’nin kendisine “Bana para ver. Benimle ilişkiye girer misin” dediğini savunan Bayram C., “Şahsın bana sıkıntı çıkarabileceğini düşünerek oradan ayrıldım. 10 adım atmıştım ki maktulün ayak seslerini duydum. Göğüs kafesimden tutarak beni kaldırmaya çalıştı. O sırada belinde bir şey parladığını gördüm. Ben de iş yerinde gece çalıştığım için bana lazım olan bıçağın sap kısmıyla beline vurdum. Bıçağı yine boşluğa doğru korkutmak için salladım. Bir anda bana doğru atıldı. Ardından koşarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra bıçakta kan lekesi gördüm. Bıçağı yere bıraktım. Parktan çıkarken şahsı araçların yanında yatar vaziyette gördüm. Hemen gidip yarasını kontrol ettim. Ambulansı ve 155’i aradım. Ben bıçağı çalıştığım iş yerinden dolayı yanımda taşıyordum. Pişmanım. Ben maktulün ailesinin acısını paylaşmak için haber gönderdim. Onlar benden 500 bin lira para istediler. Vicdanen de çok rahatsızım. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Kasten yapacak olsam defalarca bıçaklardım. Çok pişmanım beraatımı istiyorum” dedi.

Maktul Musa N.’nin babası, “Benim oğlum hurdacılık yapar. Oğlum kimseden para istemez. Oğlum kimseyle konuşmaz. Oğlumun akli dengesinin yerinde olmadığına dair Suriye’de aldığımız belgeler var. Benim olaydan sonra haberim oldu. Oğlumun cebinde olay günü 500 lira bulunmuş. Kim koymuş bilmiyorum. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

İddia makamı duruşmada sunduğu mütalaasında sanık Bayram C.’nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Müvekkilimin hiç sabıkası yok”

Sanık Bayram C.’nin avukatı Ebru Büyük savunmasında, insanın tanımadığı bir kişiyi öldürmesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu belirterek, “Müvekkilimin hiç sabıkası yok. Olayda büyük mağduriyet yaşadı” şeklinde konuştu.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti müebbet hapis cezasına çarptırdığı Bayram C.’nin cezasını haksız tahrik nedeniyle 17 yıla indirdikten sonra iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 14 yıl 2 aya indirip tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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