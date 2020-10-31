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Kağıt toplama atölyesinden 46 kaçak göçmen çıktı

OCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE KAĞIT ATÖLYESİ OLARAK KULLANILAN BİR BİNA VE EKLENTİLERİNDE 46 KAÇAK GÖÇMEN BULUNURKEN, OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 31.10.2020, 15:48
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Kağıt toplama atölyesinden 46 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kağıt atölyesi olarak kullanılan bir bina ve eklentilerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 46 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde kağıt atölyesi olarak kullanılan bir binada kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, binada ve eklentilerinde yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmenle karşılaştı. Ekipler, kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtilirken, düzensiz göçmen şahıslar ise İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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