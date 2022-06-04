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Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

Kahramanmaraş’ta çalıştığı fabrikada kağıt öğütme makinasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 04.06.2022, 21:21
Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

Kahramanmaraş’ta çalıştığı fabrikada kağıt öğütme makinasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş’taki bir kağıt fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Arslan (45), arızalanan makinayı tamir etmek istedi. Bu sırada Arslan, kağıt öğütme makinasına düştü.

Arslan’ın, çatının şeffaf tabakasının kırılması ile atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, işçini cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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