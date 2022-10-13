Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarparak kağıt gibi ezilen kiremit yüklü tırın kupasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık oluşan sürücü tedavi altına alınırken, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kaza, saat 06.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Resul Kalbur(36) idaresindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Lütfi Görenoğlu idaresindeki 27 BDD 41 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupasında sıkışan sürücü Resul Kalbur(36) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kağıt gibi ezilen tırın kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarış başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkışan sürücü kısa süre içerisinde kurtarılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Sıkışan sürücünün kurtarılması ve karayolunun temizlenmesinin ardından trafik, ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.