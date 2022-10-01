Kağıt gibi ezilen otomobilde can vermişti, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobiliyle özel halk otobüsüne çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki sürücü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0297 plakalı özel halk otobüsü şoförü yolcu almak için durağa yanaştı. O esnada Eray Bodur (26) idaresindeki 41 K 8351 plakalı Ford marka otomobil otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, durakta bekleyen 2 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Eray Bodur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Azizağa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.