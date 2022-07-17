banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti

Kağıt fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları başladı. Yangının diğer fabrikalara sıçramasından endişe ediliyor.

Asayiş 17.07.2022, 19:25
Kağıt fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları başladı. Yangının diğer fabrikalara sıçramasından endişe ediliyor.

Kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, alevler fabrikanın etrafındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba sarf ediyor.

Yorumlar (0)
29°
açık