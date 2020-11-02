banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar haftaya rekorla başladı

Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü

KAYSERİ’DE BİR KAĞIT FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 10 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ.

Asayiş 02.11.2020, 13:31
2
Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 10 saat sonra söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 2 sıralarında hammadde yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin gece başladığı müdahaleyle, yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri 8 saat süren soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, hammaddelerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P