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Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Asayiş 14.06.2022, 11:56
Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre ‘Parti yöneticisi olmasına kısıtlama’ getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

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