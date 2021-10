Kafeye ateş açan saldırganı bekçiler etkisiz hale getirdi

İzmir’in Buca ilçesinde, pompalı tüfekle kafeye ateş açan saldırgan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, N.D. (43) pompalı tüfekle husumetli olduğu kişilerin içerisinde bulunduğu kafeye ateş açtı. Kafe içerisinde bulunan insanlar panikle kendilerini yere atarken, bu esnada devriye görevini icra eden ve silah seslerini duyan bekçiler hızla olay yerine geldi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri N.D’nin elindeki silahını bırakmasını istedi. Bunun rağmen ateş etmeye devam eden N.D. bekçiler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. N.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ise ambulansa alınan N.D. Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. N.D’nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin camında ve kapısında isabet eden saçmalar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de adreste incelemelerde bulundu.