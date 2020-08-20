Kafeteryadan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE, KAFETERYADAN HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Mersin’in Silifke ilçesinde, kafeteryadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi’nde bir kafeteryada meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheliyi belirleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için bölgede arama yaptı. Yapılan arama, tarama çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, Susanoğlu Mahallesi sahilinde gezerken yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kafeteryadan çalınan 1 laptop bilgisayar ve 250 lira para ele geçirildi.
Şahıs ifadesinde başka bir ilden gece vakti hırsızlık amacıyla Susanoğlu bölgesine geldiğini, bahse konu kafeteryaya gece vakti kapısını tornavidayla açmak suretiyle girerek içeride bulunan 1 bilgisayar ile 250 lirayı çaldığını itiraf etti.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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