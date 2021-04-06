banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı. Maymun, 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışanın önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı.

Asayiş 06.04.2021, 17:04
2
Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı. Maymun, 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışanın önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı.

Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde bir otelin bahçesinde meydana gelen olayda çalışanlar, kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber oldu. Otel bahçesinde kaçan maymunun yakalanması için müşterilerde destek verdi. Daire içine alınan maymun kaçabilmek için Aksoy’a saldırdı. Talihsiz adamın bacağını, boynunu ve kulağını ısıran maymun yakalanıp tekrar kafese konuldu. Aksoy ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık