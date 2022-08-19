Kafenin fritözü alev aldı, ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Şal Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çapta çıkan yangını söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.