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Kafedeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gaziantep’te bir kafede çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 24.01.2023, 18:02
Gaziantep’te bir kafede çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahimli Mahallesi’nde bulunan Starbucks Aksu Şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirine girdiği kavga sokağa taştı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.