Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir iş yerinde darp olayı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kafede arkadaşlarıyla oturmakta olan bir şahsa sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Şahıslar yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.