Kafaya kafaya çarpışıp metrelerce savrulan araçlar hurdaya döndü: 5 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hurdaya dönen otomobiller metrelerce savrulurken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Nevşehir karayolu istikametinden Gücünkaya köyü istikametine seyreden Onur Ş. (23) idaresindeki 48 E 5578 plakalı otomobil karşıdan gelen Mithat S. (45) yönetimindeki 68 ABE 815 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde metrelerce sürüklenerek savruldu. Kaza sonucu sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan, Recep S. (41), Muhammet Ali S. (19) ve Mehmet Taha T. (23) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.