Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanan alanlardan getirilen kerestelerin orman deposuna indirilmesi sırasında savrulan tomruklardan biri Süleyman Daşgın’ın (15) kafasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Daşgın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daşgın’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp’ta yapılan incelemenin ardından Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Süleyman Daşgın’ın cenazesi Sazak Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.