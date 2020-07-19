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Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA’DA KAFASI PENCERENİN DEMİR KORKULUĞUNA SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI.
Asayiş 19.07.2020, 18:25
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Şanlıurfa’da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yaşandı. Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Songül A.’nın kafası demirlere sıkıştı. Küçük kızı çıkaramayan yakınları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası yardımıyla korkulukları açarak küçük kızı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük kızın yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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