“Kadrolu hırsız” mağaza çalışanlarını canından bezdirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde genç bir kızın alışveriş merkezinde kişisel bakım ürünleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mağaza çalışanlarından Emre Diler, son 1 hafta içerisinde 2 kez hırsızlık yapan genç kızın, geçtiğimiz yıl Şubat ayında da hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken yakalanan kişi olduğunu, cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.

Olay, Hüseyin Avni Akın Caddesinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kişisel bakım, kozmetik ürünlerinin bulunduğu reyonda bulunan bazı ürünlerin eksilmesi ve yapılan kontrollerde satışının olmadığının görülmesi üzerine güvenlik kameraları izlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, işyerine gelen genç kızın 1 hafta içerisinde 2 kez güzellik malzemelerini montunun içerisine koyduğu, ilk gelişinde kasaya bile uğramadan çıkıp gittiği görüldü. 2’nci gelişinde ise montunu doldurduktan sonra eline bir şampuan alıp ödeme yapmak için sıraya girdiği, sırada başka insanlarında olması nedeniyle bir kez daha reyonlara yönelip montunun içerisine yeni ürünler koyduktan sonra şampuanın parasını ödeyip gittiği görüldü.

“Hırsızlığı yapan geçen yıl yakalanan genç kız”

Güvenlik kamerasını izleyen alışveriş merkezi yetkilileri ve çalışanları hırsızlık yapan genç kızın, 2022 yılı Şubat ayında da hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken iş yeri çalışanları tarafından caddede yakalanan genç kız olduğunu görünce şaşırdı.

E.E. isimli genç kızın, geçtiğimiz yıl 2 adet elektrikli diş fırçası ve güzellik kremi ile işyerinden ayrılırken durumu fark eden işyeri çalışanı tarafından caddede yakalanmış, polise teslim edilmişti. Hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakılmıştı.

"Cezasını çeksin"

Emre Diler isimli işyeri çalışanı, genç kızın pahalı ürünler çaldığını belirterek “Bu kızımız bu durumu alışkanlık haline getirmiş durumda. Kendisinden şikayetçi olacağız. Yakalanarak cezasını çekmesini istiyoruz” dedi.