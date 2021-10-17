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Kadirli’de 6 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen ve 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma Peksoy hayatını kaybetti.

Asayiş 17.10.2021, 11:52
Kadirli’de 6 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen ve 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma Peksoy hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Mehmet Peksoy idaresindeki 80 ABB 891 plakalı otomobil Kadirli-Osmaniye yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan Mehmet Peksoy, Hatice Peksoy, Cuma Peksoy, Yusuf Peksoy, Mehmet Bülbül, Hakan Bülbül yaralanarak otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri otomobil içerisinden çıkardı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan Cuma Peksoy hayati tehlike kaydıyla sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen Cuma Peksoy’un 13 yaşındaki oğlu Yusuf Peksoy’un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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