Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı

Konya’da Kadir Şeker’in parkta şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmak istediği ve sonrasında uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Ayşe Dırla’nın ardından, 3 kilo eroinle yakalanan Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla ile yanında bulunan diğer şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Ayşe Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan da uyuşturucu madde çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmalarında yapılan operasyonda oto kurtarma çekici olan bir araçta yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla ve Erdal Güneş gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Fiden Dırla ve Erdal Güneş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.