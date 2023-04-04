Kadir Şeker’in kurtardığı Ayşe Dırla’nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı
KONYA'DA SAHUR VAKTİNDE TRAFİK UYGULAMASI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNEREK UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 4 KİŞİ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINIRKEN, ARAÇTAN 4 KİLOGRAM EROİN BULUNDU. ADLİYEYE SEVK EDİLEN VE ARALARINDA KADİR ŞEKER’İN HAYATINI KURTARDIĞI VE ŞUANDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAKTAN TUTUKLU OLAN AYŞE DIRLA’NIN KUZENİNDE BULUNDUĞU 4 KİŞİ ÇIKARTILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI. (NURCAN DIRLA KREM ELBİSELİ ORTADAKİ ŞÜPHELİ)
Konya’da Kadir Şeker’in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve şu an da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Ayşe Dırla’nın kuzenleri de uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Polis tarafından 4 kilo eroinle yakalanan 2’si Ayşe Dırla’nın kuzeni olmak üzere 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karatay ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri araçlara dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücüler ekipler tarafından yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede durduruldu. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada araçlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2’si Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla’nın kuzenleri çıktı
Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Dırla, ve Nurcan Dırla’nın Kadir Şekerin sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olan Ayşe Dırla’nın kuzenleri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Dırla, Nurcan Dırla, Muhammet Y. ve Aysun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.