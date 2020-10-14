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Kadir Şeker'in cezası belli oldu
Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 14.10.2020, 11:33
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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