Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25
2011 Okunma
Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

5 Şubat’ta Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda Ayşe D.’ye şiddet uyguladığını gördüğü Özgür Duran’ı engellemek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ın ölümüne neden olmuştu. Şeker, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

‘CORONA’YA YAKALANDI

İddianame 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem corona virüsü testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden Kadir Şeker, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istedi  ve tahliyesini talep etti. Mahkeme Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖZLER 24 HAZİRAN’DA!

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker’in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile ağabeyini bıçakladı
Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile ağabeyini bıçakladı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ehliyetsiz sürücüye ceza üstüne ceza
Ehliyetsiz sürücüye ceza üstüne ceza
Ramazan Bayramı’nda uyuşturucuyla mücadele
Ramazan Bayramı’nda uyuşturucuyla mücadele
Bayrampaşa’da alkollü sürücü dehşeti
Bayrampaşa’da alkollü sürücü dehşeti
Otomobil vince çarptı: 1 ölü
Otomobil vince çarptı: 1 ölü
Bir annenin en zor anı
Bir annenin en zor anı
Kimlik soran bekçilere saldırmışlardı...
Kimlik soran bekçilere saldırmışlardı...
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 4 milyon lirayı aşkın ceza
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 4 milyon lirayı aşkın ceza
Kısıtlamanın bitimine yarım saat kala 12 bin 600 lira ceza yediler
Kısıtlamanın bitimine yarım saat kala 12 bin 600 lira ceza yediler
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Samsun’da cip denize uçtu
Samsun’da cip denize uçtu
Elazığ’da pompalı ve tabancalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da pompalı ve tabancalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kısıtlama bitti, ‘sabaha kadar gezeceğim’ dedi
Kısıtlama bitti, ‘sabaha kadar gezeceğim’ dedi
Kahramanmaraş’ta cinayet: oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Kahramanmaraş’ta cinayet: oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
İzmir’de aranması bulunan şahsa yönelik operasyonda 1 kişi intihar etti
İzmir’de aranması bulunan şahsa yönelik operasyonda 1 kişi intihar etti
Kayseri’de 3 katlı apartman karantinaya alındı
Kayseri’de 3 katlı apartman karantinaya alındı
İlahiyatçı yazarın şüpheli ölümü
İlahiyatçı yazarın şüpheli ölümü
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim