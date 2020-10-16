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Kadir Şeker davasında Başsavcılık itiraz etti...

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker’e verilen cezaya itirazda bulunarak haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.

Asayiş 16.10.2020, 22:40
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Kadir Şeker davasında Başsavcılık itiraz etti...

Konya’da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker’e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne talepte bulundu.

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