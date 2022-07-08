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Kadir Şeker adına sahte hesap uyarısı

Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve dün tahliye edilen Kadir Şeker adına paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.

Asayiş 08.07.2022, 14:32
Kadir Şeker adına sahte hesap uyarısı

Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve dün tahliye edilen Kadir Şeker adına paylaşımlar yapılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.

Kadir Şeker’in avukatı Emrah Daylan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Kadir Şeker’e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesini basınımız ve milletimizden istirham ederim. Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız" dedi.

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