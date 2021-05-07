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Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Esenyurt’ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

Asayiş 07.05.2021, 11:13

Olay, dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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