banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu

Antalya’da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Asayiş 11.07.2022, 17:09
Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu

Antalya’da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı. Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı.

Yorumlar (0)
27°
açık