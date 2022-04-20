banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kadınların biber gazlı ‘Yöneticilik’ kavgası mahkemeye taşındı

Ankara’da oturduğu binanın yöneticiliğini devralmak isteyen bir kadın, mevcut yönetici ve kızı tarafından darp edilince olay mahkemeye taşındı.

Asayiş 20.04.2022, 09:58
Kadınların biber gazlı ‘Yöneticilik’ kavgası mahkemeye taşındı

Ankara’da oturduğu binanın yöneticiliğini devralmak isteyen bir kadın, mevcut yönetici ve kızı tarafından darp edilince olay mahkemeye taşındı.

Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, bina sakinlerinden Dilan D. (30), yöneticiliği devralmak için apartman yöneticisi Gülay Ö.’nün (62) evine gitti. Yöneticilik konusunda anlaşmazlık yaşayan ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından Gülay Ö., Dilan D.’yi önce saçlarından tutup yere yatırdı, ardından da tokat attı.

“Beni komşular kurtardı”

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan ve yöneticiden darp edilip ve kızı tarafından sopayla kovalandığını beyan eden Dilan D., “Gülay Ö.’nün evine gidip ‘Yöneticiliği bırakmak istiyorsan ben alayım’ dedim. Bana bağırdı ve saçımı tutup çekti, yere yatırdı vurdu. Beni dövdüğü sırada komşular gelip kurtardı. Ertesi gün de ben kapıcı ile konuşurken Gülay Ö. üstüme doğru geldi. Bana ‘Sizin gibi köpekleri iyi bilirim’ şeklinde sözler söyledi. Ben de üzerimde bulunan biber gazını sıktım. Sonrasında binaya geldiğimde Gülay Ö. beni kapıda bekliyordu, ‘Seni binaya sokmayacağım’ dedi. Daha sonra kızı beni sopayla kovaladı” dedi.

“Beni görür görmez biber gazı sıktı”

Dilan D. tarafından kendisine biber gazı sıkıldığını ve sonrasında karakola gidip şikayetçi olduğunu belirten Gülay Ö., “Olay tarihinden bir gün önce Dilan D. kapımı çaldı. ‘Şu yöneticiliği verecek misin lan kadın’ şeklinde sözler söyledi. Bende ‘Git kızım akşam vakti’ dedim. Kapının dışından küfür etti. Ben bunu duydum. Kapıyı açtım, saçından tutup iki tokat attım. Ertesi gün baktım kapıcının annesi ile konuşuyordu, kendisine olayla ilgili tanık arıyormuş. Beni görür görmez biber gazı sıktı. Ben bunun üzerine karakola gidip şikayetçi oldum. Dönüşte binanın dışında bekledim. Bu sırada kızım Hamide (42) elinde sopa ile aşağı indi ve Dilan D.’yi kovaladı. Olay bu şekilde oldu” ifadelerini kullandı.

Tarafların beyanlarını ardından kararını açıklayan mahkeme, ‘basit yaralama’ suçundan Dilan D.’ye 2 bin 240 TL, aynı suçtan apartman yöneticisinin kızı Hamide Y.’ye ise bin 860 TL adli para cezasına hükmetti. Sanıklara verilen para cezasında ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ (HAGB) kararı uygulandı.

Karar davasının ardından açıklama yapan Avukat Fırat Bilici, “Öncelikle bu tarz kavgalarda cezalandırmalar genelde ‘HAGB’, yani bıçaklama daha büyük bir suça dönmediği sürece HAGB dediğimiz ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ kararı veriliyor. Bu da ufak bir ceza gibi görülebilir ama daha sonradan kasıtlı bir suç işlendiği takdirde bu cezalar çekilmesi gündeme gelir ve iki cezayı da beraber çekmek zorunda kalabilir kişiler buna dikkat edilmesi lazım özellikle” açıklamasında bulundu.

‘Apartman sakinleri en çok yakıt, gürültü ve aidat sorunu yüzünden davalık oluyor’

Apartman sakinlerinin yaşadığı bu tarz sorunların ardından açılacak davaların Sulh Hukuk Mahkemeleri’nce çözüme kavuşturulabileceğini ifade eden Bilici, şunları söyledi:

“Şuan da özellikle kombiyi yakmama problemi olabiliyor. Öncelikle kombiyi yakmama yani bir kat kombiyi yakıyor alt kat kombiyi yakmıyor ondan dolayı üst kat veya alt kat orta kat ısınamıyor. özellikle meslektaşlarımızla en çok karşı şeylerden biri bu. İkinci olarak gürültü. Özellikle çocuklu ailelerin alt katında bulunanlar bundan çok rahatsızlar. Üçüncü olarak da artık insanlarımızdan kaynaklı bir durum burada var. Birbirleriyle olan kavgalar çok yüksek sesle ve artık herkesi rahatsız edecek şekilde kavga etmeleri. Bir diğeri de tabi gene ekonomiye bağlanacağız ama aidat, aidatı ödememe durumu. Aidat ödememe durumunda da gene kavgalar çıkabiliyor. Bu tarz durumlar olabiliyor, çözümleri de tabi ki sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalarla çözülebiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda bunların düzenlemeleri mevcut.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
açık