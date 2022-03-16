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Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı
Bursa’da iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmada kan aktı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 16.03.2022, 14:34 16.03.2022, 14:42
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (23) ile akrabası A.A. (34) arasında bilinmeyen sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A., elindeki bıçağı N.Ç.’nin bacağına sapladı. Kanlar içinde kalan kadın, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.