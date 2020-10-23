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Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ’TA BİR KADININ CEP TELEFONUNU ALIP KAÇAN VE POLİS TARAFINDAN YAKALANAN SALİH G. TUTUKLANDI
Asayiş 23.10.2020, 15:00
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Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir parkta oturan D.K. (35) isimli kadının cep telefonunu gasp edip kaçan Salih G. (35) kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Salih G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gasp edilen telefon ise sahibine teslim edildi.
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