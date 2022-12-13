Kadının ağzını kapatıp çantasını gasp eden zanlı tutuklandı

Adana’da sabah işe giden kadına arkadan yaklaşıp ağzını kapatarak, içinde 2 bin lira ve 2 çeyrek altın olan çantasını gasp eden zanlı, polisin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Olay, 28 Kasım’da sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Leyla A.’yı (48) sokakta takip eden bir kişi, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, arkasından sarıldığı Leyla A.’nın kolundaki çantayı almaya çalışınca, kadın bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı da alarak kaçtı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Leyla A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu tespit etti. Polis, zanlının içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.’ye (26) verdiğini belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, zanlıları saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen zanlılardan Aykut D., hakkındaki suçlamayı kabul etti.

Diğer şüpheli Mert Y.’nin ise ifadesinde, “Aykut uyuşturucu alması gerektiğini, hırsızlık yapacağını söyledi. Olay sabahı ise elinde çantayla koşarak yanıma geldi. Ben de çantayı atıp, kaçtım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D. tutuklandı, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.