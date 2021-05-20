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Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün bir kadını elle taciz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 20.05.2021, 11:41
Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün bir kadını elle taciz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Atatürk Bulvarında bulunan Meslek Lisesi yakınlarında bekleyen ve ismi açıklanmayan bir kadın iddiaya göre G.M. isimli şahsın elle tacizine uğradı. Kadının bağırması sonrası çevredeki vatandaşlar kadına yardımcı olurken bir vatandaş tacizde bulunan şahsı kovalamaca sonrası yakaladı ve polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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