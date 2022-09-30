Kadını darp edip yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kadını darp edip, kesici aletle yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Rahime E.’yi arkadaşı H.S. darp etti. Yanında arkadaşı M.G’de bulunan şüpheli H.S., Rahime E’yi aynı zamanda çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp evde bıraktı. Haber verilmesi üzerine yaralı Erdemli Devlet Hastanesi’ne Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alındı.

Polis ekipleri de yaptığı çalışmada şüpheliler H.S. ve M.G.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan her 2 şüphelide "yaralama ve hürriyeti yoksun kılma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.